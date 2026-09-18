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Газета.ру

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Путин: в дальних уголках России люди не должны чувствовать себя как на острове

Путин: в дальних уголках России люди не должны чувствовать себя как на острове

Президент России Владимир Путин заявил, что даже в самых дальних уголках страны граждане не должны чувствовать себя «как на острове», для чего нужно развивать транспортную связанность.

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