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Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» и «Анадолу Эфес» встретятся в финале, ЦСКА и УНИКС – в матче за третье место, «Игокеа» и «Зенит» разыграют пятое

«Анадолу Эфес» сыграет с «Локомотивом-Кубань» в финале, рассчитывая стать первой иностранной командой-победительницей в истории турнира.

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