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Царьград

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Мошенники охотятся на пенсионеров: ложные звонки с предложением пересчета оплаты

Мошенники охотятся на пенсионеров: ложные звонки с предложением пересчета оплаты

Обманщики, маскируясь под сотрудников управляющих компаний, звонят пожилым людям с предложением пересчитать квартплату, чтобы завладеть их персональными данными.

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Комментарии
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Русский Империалист
Не надо быть рабом мобилы и отвечать на незнакомые звонки.. Если кому-то очень надо, пусть отправит СМС, за чтением которого легко обмозговать, кому это надо меня тревожить ?🇷🇺
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