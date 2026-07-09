Половина российских компаний подозревают утечки данных через ИИ-инструменты

Согласно совместному исследованию системного интегратора УЦСБ и ГК «Солар», 50,5% российских компаний либо подозревают утечки конфиденциальных данных через инструменты искусственного интеллекта (ИИ), либо уже зафиксировали подобные инциденты.
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