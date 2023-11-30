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Ринат Фахретдинов о бое Томпсон – Рахмонов: «Шавкат, легко»

Российский боец полусреднего веса UFC Ринат Фахретдинов дал прогноз на победителя поединка топовых представителей своего дивизиона Шавката Рахмонова из Казахстана и американца Стивена Томпсона: «Шавкат Рахмонов, победит легко» Напомним, бой Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон состоится 16 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 296 Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу.

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