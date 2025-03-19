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Бастрыкин поручил провести проверку после ДТП с маршруткой под Рязанью

Бастрыкин поручил провести проверку после ДТП с маршруткой под Рязанью

вечером 18 марта маршрутное такси Рыбное — Рязань столкнулось с грузовиком в Рыбновском районе.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту ДТП с погибшими под Рязанью.

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