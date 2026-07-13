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Глава МИД Испании Альбарес: «Ямаль и Уильямс – такие же испанцы, как и все остальные. Горжусь, что они защищают цвета нашей сборной»

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Ламин Ямаль и Нико Уильямс являются такими же испанцами, как и остальные игроки сборной.

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