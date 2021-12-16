Штаб родительского контроля создан в Хабаровском крае

На сайте правительства Хабаровского края сообщается о создании штаба родительского контроля. Он собирается мониторить качество образования, питания, безопасность в школах, а также эффективность выполнения мероприятий нацпроекта «Образование».
На сайте правительства Хабаровского края сообщается о создании штаба родительского контроля. Он собирается мониторить качество образования, питания, безопасность в школах, а также эффективность выполнения мероприятий нацпроекта «Образование».
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