Компания Skoda показала первый тизер новой модели кроссовера

В линейке электрических кроссоверов Skoda в ближайшее время появится абсолютно новая модель. Чешский автопроизводитель официально анонсировал очередную новинку, подтвердив, что выполнена она будет в соответствии с текущими трендами — в формате среднеразмерного кроссовера и с полностью электрической силовой установкой под капотом.
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