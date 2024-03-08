Компания Skoda показала первый тизер новой модели кроссовера

В линейке электрических кроссоверов Skoda в ближайшее время появится абсолютно новая модель. Чешский автопроизводитель официально анонсировал очередную новинку, подтвердив, что выполнена она будет в соответствии с текущими трендами — в формате среднеразмерного кроссовера и с полностью электрической силовой установкой под капотом.