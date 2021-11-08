Платошкин о Зюганове и единстве КПРФ

Любопытно, однакоПолитикаПлатошкин о Зюганове и единстве КПРФ автор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин считает, что далеко не все россияне понимают роль Геннадия Зюганова в КПРФ.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СВЧто то слишком долго Зюганов сплачивает ряды КПРФ ... Опаздывает лет этак на 15.. Понимаю Платошкина , Но не согласен ... В любом случае Зюганов должен уйти , ибо только из за его партия теряет с каждым днем все более и более сторонников.VBvladimir bedarevВремя покажет кто прав.Евгения БолотоваПусти сами решают. Если Он на самом деле их сплотил, то идея должна быть одна. Вот и посмотрим насколько она сильна. Хотя, на одном огороде могут расти разные овощи.ИКИван Константинов"Народ и партия едины, вот только разное едим мы". Это при Зюганове было. И при Платошкине будет. Уверен, он не раз клеймил браконьеров с трибуны. А сам в тихушку лосей и прочее уничтожал.Ваша СветлостьНе считаю правильным называть КПРФ Коммунистической Партией, это враньё! За десятилетия своего существования в этом статусе под рукоблудством Зюганандреича и охотничьих подвигах Рюшкина, КПРФ превратилась в карманную партию власти! Болтовня Зюганова так и осталась болтовней, имитация деятельности дальше обличений промахов власти ничем не закончилась. Десятки "членов" партии сидят в ГосДуме на средства вынутые из карманов налогоплательщиков, сама КПРФ получает ежегодные дотации из бюджета, а оно нам каким боком, чем эти "коммунисты" отличаются от едросов?Игорь КузнецовЕсть идеология, она сплачивает людей. А лидер партии из Зюганова - никакой. Соглашатель и приспособленец. Впрочем, пусть сами члены партии решают кто должен быть лидером их партии, если ещё помнят что такое демократический централизм.КошмарДа там собрались люди с разной идеологией. Так что, развал партии дело времени. Уйдёт Зюганов, сразу начнётся борьба за власть. Что и приведёт к развалу.Игорь КузнецовЕсть люди с "левыми" вглядами, при этом надо понимать что одни принимают НЭП, другие категорически отвергают частную собственность на средства производства. Зюганов - приспосоленец, он даже не "розовый", как раньше бы сказали мелкобуржуазный по своему существу. В теории «демократического социализма», «рыночного социализма» трактующий социализм как некую «смешанную экономику».Серж ПрологовДа нет уже в той "партии" никого, кто мог бы РЕШАТЬ. Ну прикиньт сам: перед выборами вся страна, включая членов КеПезю понимали и говорила: "ЗЮ! ГОУ ту зе нахуй!". А на выходе? Съезд ОПЯТЬ избирает зюгандона ГенСеком, он ОПЯТЬ возглавляет избирательный список... А теперь прикинь, что вместо того чтобы вылететь выгребную яму зюгандосдрочь набрала почти 20% голосов (Правда, не ОНА набрала, а те кто "под нее" молотит в своих интересах, но зюгандосдрочи этого не понять.). Оне сейчас в эйфории от собственной значимости и величия. А за ними стоят водочные короли республики Алания и довольно ручонки потирают...Серж ПрологовзаЧСовсцу НИК "Кошмарик": = Господи! Да нет там никакой идеалогии от слова ВООБЩЕ. Ни общей, ни разной... И партии никакой нет. Есть кодло подонков, жирующих на государственный кошт, благодаря кучке недоумков.КошмарЭто у них в головах нет никакой идеологии. А на словах то есть. Причём, у каждого своя. Надо же им как-то народ привлекать. Вот и придумывают.Серж ПрологовзаЧСовсцу НИК "Кошмарик": = Так по чем ориентироваться будем по словам или по головам?Геннадий ЯкунинДострадался Никник,в лидеры КПРФ его!ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)А ничего, что Зюганов очень многим вообще не нравится, что его поведение и вообще внешний вид отталкивает народ от партии?ВСВладимир СироткинОн в очередной раз провалит выборы и сдаст свою партию в угоду едросамЛора Лораи правильно сделает..комуняки сколько лет дурили народ а сами жировали...70 а потом все развалили и продали..Ttestorrони и сейчас жируют)))SamariumЗюганов за все эти годы сделал ВСЕ, чтобы оттолкнуть от КПРФ как можно больше людей... Смена лидера там давным-давно назрела, еще с конца 90-х... Может быть при новом лидере эта партия будет выполнять ту роль, для которой и предназначена и станет наконец представлять интересы трудового народа, а не кучки партийных функционеров, действующих в угоду существующей власти....Серж ПрологовА что значит "представлять интересы трудового народа"? И кто есть "трудовой народ"?ВЛВиталий ЛитвиновМожно подумать, что коммунисты когда ни будь представляли интернесы трудового народа. Лапшу на уши они вешали трудовому народу с первого дня основания РСДРП. К власти они рвались и въехали в неё на плечах и крови трудового народа.Борис ЗлатановЗюгги не вечен, так что бодалово за лидерство все равно будет.Леонид АлексеевВиктор КозодоевЛично только За, чтоб НН возглавил КПРФВасилий КирилловВполне трезвый подход.Дед ЩукарьЯ противник этих неокомми, но было бы интересно посмотреть на Платошкина на месте Зю.))) Думаю партия и года не просуществует.))TtestorrЕсли автор говорит, что после ухода Зюганова в партии начнется раздрай - резонный возникает вопрос: а сборище без единства - это партия? Это сборище разных приспособленцев, которым идеалы народа вообще по барабану - дорваться до власти и хапать..хапать...хапать...Сейчас все "партии" такие, увыВладимир ВоюшинСмотрите на Ютубе разговор с душой Ленина и поймёте, что ни Зюганов ни Платошкин успехов своими иллюзиями не добьются. А социальное государство можно строить под флагом человеческих ценностей. И ещё, Ильич сказал, что он не понимал, зря не верил в Бога, и поэтому он расплачивается на этих уровнях, где его душа, он на пятом. С 1-6 это демонические уровни и там не сладко. Моя мать на 8-м, я с её душой разговаривал. Конференция была 7-го ноября, советую посмотреть и сделать выводы, чтобы вас эти деятели не завели опять в глубокую иллюзию, без Божественных сил ничего не добиться путного. Законы Мироздания для всех. Внеземные цивилизации более развитые и общаются, курируют землян.Комментировать
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