Разжигание беспорядков обречено на провал -- Управление спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган

Сянган, 5 июня /Синьхуа/ -- Управление специального представителя МИД КНР в Специальном административном районе /САР/ Сянган выразило крайнее недовольство и резко осудило неумелую политическую драму, разыгранную во вторник генеральными консульствами США, Великобритании и других стран в Сянгане и представительством Европейского союза в Сянгане, заявив, что это тщетная попытка создать конфронтацию, спровоцировать противостояние и злонамеренно очернить имидж Китая.