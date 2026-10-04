Токио вызвал посла США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Токио выразил Вашингтону решительный протест после ареста американского морского пехотинца, подозреваемого в ограблении и убийстве 39-летней женщины в гостинице на Окинаве, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, 4 октября пишет газета Asahi.
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