Академик Караулов: От 20% до 30% россиян страдают аллергией

Завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета, академик Российской академии наук (РАН), профессор Александр Караулов рассказал в беседе с ТАСС, что от аллергии страдают 20-30% жителей Российской Федерации.
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