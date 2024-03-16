Академик Караулов: От 20% до 30% россиян страдают аллергией

Завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета, академик Российской академии наук (РАН), профессор Александр Караулов рассказал в беседе с ТАСС, что от аллергии страдают 20-30% жителей Российской Федерации.