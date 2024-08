Lord of Metal предложит спасти мир от уныния, проводя рок-фестивали — трейлер и под...

Lord of Metal предложит спасти мир от уныния, проводя рок-фестивали — трейлер и подробности нелинейного ролевого симулятораМолодая кипрская студия Horns Up Games, учреждённая бас-гитаристом шведской хеви-метал-группы Sabaton Пером Сундстрёмом (Pär Sundström), объявила о выходе своей игры Lord of Metal на краудфандинговую площадку Kickstarter.