Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе крупный тайник украинских диверсантов

Сотрудники ФСБ по ДНР в ходе оперативно-розыскных действий обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывными устройствами, который был заготовлен военнослужащими ВСУ и украинскими националистами во время их отступления из Мариуполя для последующего осуществления диверсионно-террористических актов в республике.
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