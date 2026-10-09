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Новости Тамбова

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Сбор средств на строительство собора, помощь тамбовчан в восстановлении объектов в ЛНР, проект "Школьное телевидение": что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

Сбор средств на строительство собора, помощь тамбовчан в восстановлении объектов в ЛНР, проект "Школьное телевидение": что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

Первое место в России по доле застрахованного по субсидированным договорам поголовья сельскохозяйственных животных заняла Тамбовская область, где показатель составляет 100%, сообщает  «Коммерсантъ».

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