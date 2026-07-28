В Госдуме отреагировали на жалобу киевского «Динамо» на российский флаг в матче Лиги Европы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на жалобу киевского «Динамо» в УЕФА по поводу демонстрации российского флага болельщиками греческого ПАОКа во время первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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