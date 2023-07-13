Военное обозрение

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Рождённый негодным находит своё место в большой войне

Рождённый негодным находит своё место в большой войне

Разломившийся после попадания немецкой торпеды танкер R. P. Resor горит у берегов Нью-Джерси, 28 февраля 1942 года.

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