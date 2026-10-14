В советское время разработкой и производством ветпрепаратов занималось множество предприятий. А что теперь? Евгений Берсенев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, архив Материал комментируют: Нейросеть "Алиса" Ксения Кузьмичева Светлана Зиберт Поддельные документы для одной из серий ветеринарной вакцины «Мультикан-8» были использованы при вводе ее в оборот.
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