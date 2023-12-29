ВКС России наносят массированный ракетный удар по территории Украины: взрывы в Киеве и Харькове

Марина Козуб

Конечно, толк от украинских ракет есть , а наши 18 бомбардировщиков вызываю сомнения???? Грешно, но я радуюсь: мирные украинцы предупреждены по всей стране воздушной тревогой- спрячутся в бомбоубежищах. Но заводы и места орудий уничтожения они не унесут под землю .И они уже не будут уничтожать русских, как задумано у них по варварской программе....ДА ПОМОЖЕТ НАШИМ ВОИНАМ БОГ.