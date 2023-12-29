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Несекретные материалы

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ВКС России наносят массированный ракетный удар по территории Украины: взрывы в Киеве и Харькове

ВКС России наносят массированный ракетный удар по территории Украины: взрывы в Киеве и Харькове

Российская боевая авиация с раннего утра 29 декабря наносит масштабный ракетный удар по ряду военно-промышленных объектов в разных частях Украины.

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Комментарии
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Марина Козуб
Конечно, толк от украинских ракет есть , а наши 18 бомбардировщиков вызываю сомнения???? Грешно, но я радуюсь: мирные украинцы предупреждены по всей стране воздушной тревогой- спрячутся в бомбоубежищах. Но заводы и места орудий уничтожения  они не унесут под землю .И они уже не будут уничтожать русских, как задумано у них по варварской программе....ДА ПОМОЖЕТ НАШИМ ВОИНАМ БОГ.
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10 час.
Valentina Garmuviene
Предновогодний салют для хохлов! Не могу даже и представить, какой будет им преподнесён на Новый год! А, впрочем,какой заслужат,такой и получат !!
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10 час.
Андрей Якобюк
Мешаем с грязью укрофашистов, любо.
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10 час.

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