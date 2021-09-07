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Суд приговорил красноярского экс-депутата Быкова к 13 годам колонии

Суд приговорил красноярского экс-депутата Быкова к 13 годам колонии

Приговор Быкову вынесли по делу о двойном убийстве 27-летней давности. .

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Эдуард Тихомиров
Этого Быкова президент особо напутствовал и чуть ли не обнимал. Он что, чекист, не знал его историю?
Эдуард Тихомиров
Это один из руководителей Центрального штаба ЕдР.
Владимир Лисуков
Показуха и замануха. Настоящие преступники на свободе и купаются в роскоши.
Владимир Лисуков
А Толя Быков является козлом отпущения, хотя преступления совершал. Но ему обидно: почему посадили только его?

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