Суд приговорил красноярского экс-депутата Быкова к 13 годам колонии

АртемПолитикаСуд приговорил красноярского экс-депутата Быкова к 13 годам колонииПриговор Быкову вынесли по делу о двойном убийстве 27-летней давности. .Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭдуард ТихомировЭтого Быкова президент особо напутствовал и чуть ли не обнимал. Он что, чекист, не знал его историю?Эдуард ТихомировЭто один из руководителей Центрального штаба ЕдР.Владимир ЛисуковПоказуха и замануха. Настоящие преступники на свободе и купаются в роскоши.Владимир ЛисуковА Толя Быков является козлом отпущения, хотя преступления совершал. Но ему обидно: почему посадили только его?Комментировать
Свежие комментарии