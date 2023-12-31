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На трагедию в Белгороде

На трагедию в Белгороде

Вместо эпиграфа – история. Дело было далеко-далеко на юге, шла непонятная война. И повадился со стороны бармалеев «кочующий» расчет РСЗО БМ-21 «Град» кошмарить три небольшие деревеньки, которые защищали местные мужики о.

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