На трагедию в Белгороде

Вместо эпиграфа – история. Дело было далеко-далеко на юге, шла непонятная война. И повадился со стороны бармалеев «кочующий» расчет РСЗО БМ-21 «Град» кошмарить три небольшие деревеньки, которые защищали местные мужики о.