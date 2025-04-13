После СВО ничего не кончится: Константинов призвал готовиться к новой "миссии"

Константинов: После спецоперации России потребуется новая система защиты границ из-за Запада Когда Россия завершит специальную военную операцию, она начнёт выстраивать новую защиты государственной границы.
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