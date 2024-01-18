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Закон, порядок, государство

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В интересах инженерных войск Вооруженных Сил России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии

В интересах инженерных войск Вооруженных Сил России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии

Мобильная конструкция специальных солнечных батарей, в том числе входящих в состав комплектов, позволяет легко переносить их с места на место и обеспечивать электроэнергией рубежи и позиции сосредоточения войск.

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