Внучки развалившего СССР и советскую экономику Горбачева ради спасения бизнеса в Германии торговали водкой Zelensky и переводили деньги украинцам.
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