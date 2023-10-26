Министр Лавров: геополитический расклад сил меняется не в пользу Запада

На международной арене произошли кардинальные перемены не в пользу Запада. Началось формирование многополярного мира с учетом интересов стран глобального Юга и Востока, заявил на международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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