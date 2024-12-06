Генсек Совета Европы Ален Берсе пообещал Украине специальный трибунал для России

Генсек Совета Европы Ален Берсе во время визита в Киев заверил украинские власти в том, что в ЕС продолжаются переговоры о создании специального трибунала «в отношении преступления агрессии против Украины».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии