Дошло до дела: следователи заинтересовались лесными пожарами в Забайкалье

«Ну что беспечные граждане, допрыгались? Вот посмотрите к чему приводит… Жгете постоянно, все подряд!» — вот так эмоционально в Забайкалье спасатели разговаривают с местными жителями, объясняя, что именно подожженная сухая трава стала причиной большинства природных пожаров.
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