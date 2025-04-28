Дошло до дела: следователи заинтересовались лесными пожарами в Забайкалье

«Ну что беспечные граждане, допрыгались? Вот посмотрите к чему приводит… Жгете постоянно, все подряд!» — вот так эмоционально в Забайкалье спасатели разговаривают с местными жителями, объясняя, что именно подожженная сухая трава стала причиной большинства природных пожаров.