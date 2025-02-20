Общественную баню в поселке Южном перестраивают под стоматологический центр

Работы должны закончить уже через несколько месяцев Двухэтажное здание на ул. Герцена, 12 (на въезде в поселок), в котором ранее располагался банно-прачечный комбинат, переделывают под стоматологический центр.
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