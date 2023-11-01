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СООБЩЕНИЯ-Факты

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01.11.23==РОССИЯ ГОТОВИТ ЖЁСТКИЙ ОТВЕТ: ПУТИН ДАЛ БАЙДЕНУ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

01.11.23==РОССИЯ ГОТОВИТ ЖЁСТКИЙ ОТВЕТ: ПУТИН ДАЛ БАЙДЕНУ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Расследования Царьграда – плод совместной работы группы аналитиков и экспертов. Мы вскрываем механизм работы олигархических корпораций, анатомию подготовки цветных революций, структуру преступных этнических группировок.

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