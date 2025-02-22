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Царьград

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Правительство РФ выделит 73,3 млрд на развитие Дальнего Востока до 2039 года

Правительство РФ выделит 73,3 млрд на развитие Дальнего Востока до 2039 года

Правительство России увеличило финансирование инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке до 73,3 млрд рублей.

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