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Читатели Figaro напомнили Столтенбергу о важном качестве россиян

Читатели Figaro напомнили Столтенбергу о важном качестве россиян

Французские читатели газеты Le Figaro заявили, что Россия не потерпит издевательские поставки военной техники Североатлантического альянса Украине.

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