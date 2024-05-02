В правительстве РФ подвели итоги Всероссийского онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Подведены итоги IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 марта по 30 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».