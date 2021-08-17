"Пульс Планеты"

47 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Артем Луспарян
    Я прямо уже слышу как угрожающе трещат пулемёты жужелевских агрессоров и прямо гордость берёт за граждан ставших гру...Google пошёл на о...
  • Иван
    Кроме Гугла нет других поисковиков? Пусть идут на мобу!Google пошёл на о...
  • Игорь Тихонов
    Никогда не пользовался гуглом.. Яндекса вполне хватает. А если иностранная компания не желает соблюдать законы нашей ...Google пошёл на о...

Google пошёл на открытый шантаж России. Власти брошен вызов

Google пошёл на открытый шантаж России. Власти брошен вызов

Заседание апелляционного суда по делу "Царьград" против "Гугла" в этот понедельник не состоялось и было отложено на месяц.

Вернуться к статье
33
Обсудить
Игорь Тихонов
Никогда не пользовался гуглом.. Яндекса вполне хватает. А если иностранная компания не желает соблюдать законы нашей страны - под зад коленом!
Иван
Кроме Гугла нет других поисковиков? Пусть идут на мобу!
Артем Луспарян
Я прямо уже слышу как угрожающе трещат пулемёты жужелевских агрессоров и прямо гордость берёт за граждан ставших грудью под вражеские пули .

Картина дня

наверх