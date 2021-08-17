Google пошёл на открытый шантаж России. Власти брошен вызов

"Пульс Планеты"ПолитикаGoogle пошёл на открытый шантаж России. Власти брошен вызов Заседание апелляционного суда по делу "Царьград" против "Гугла" в этот понедельник не состоялось и было отложено на месяц.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТихоновНикогда не пользовался гуглом.. Яндекса вполне хватает. А если иностранная компания не желает соблюдать законы нашей страны - под зад коленом!ИванКроме Гугла нет других поисковиков? Пусть идут на мобу!Артем ЛуспарянЯ прямо уже слышу как угрожающе трещат пулемёты жужелевских агрессоров и прямо гордость берёт за граждан ставших грудью под вражеские пули .Комментировать
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