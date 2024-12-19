Си Цзиньпин встретился с главой администрации САР Аомэнь

Аомэнь, 18 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел встречу с Хэ Ичэном, покидающим пост главы администрации специального административного района /САР/ Аомэнь, и выразил полное одобрение центральным правительством результатов работы Хэ Ичэна и администрации САР Аомэнь 5-го созыва.
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