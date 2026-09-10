Богомолов назвал крупнейшую стройку медицины в Новосибирской области

Строительную площадку в Каргате посетили руководитель регионального министерства строительства Дмитрий Богомолов и депутат областного Заксобрания Ярослав Фролов.
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