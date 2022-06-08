Мировое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Можно дальше не стараться. Все равно ни кто не вернет.Объем оказанной п...
  • ВАРЯГ РУС
    А не будут брать — отключим газ! /УправДом -  "Бриллантовая рука"/Россия ограничила...
  • Максим
    Вспоминается старая шутка про микросхему с десятью ножками и двумя ручками для переноски :-)Intel впервые вжи...

Россия в осаде – от Ивана Грозного до наших дней. Часть седьмая

Повествование о XIX веке начну, пожалуй, с исторического анекдота. Вот такой случай произошел во время поездки императора Александра III - большого любителя рыбной ловли – на отдых в Финляндию: в Европе назревал очередной конфликт, грозивший перерасти в новое военное столкновение великих держав.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх