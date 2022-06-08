Россия в осаде – от Ивана Грозного до наших дней. Часть седьмая

Повествование о XIX веке начну, пожалуй, с исторического анекдота. Вот такой случай произошел во время поездки императора Александра III - большого любителя рыбной ловли – на отдых в Финляндию: в Европе назревал очередной конфликт, грозивший перерасти в новое военное столкновение великих держав.