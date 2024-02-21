Бастрыкин заинтересовался семьей из Барнаула, где четверо детей живут среди тараканов

Следователи проводят проверки в отношении материи органов опеки Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальных проверок из-за семьи в Барнауле, дети в которой живут среди грязи и тараканов.
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