Мировое обозрение

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Как защищался город Константина. Начало

Как защищался город Константина. Начало

3 D-модель раннего Константинополя. Автор Aleksandros Valov Этой статьёй я начинаю цикл о том, как происходили осады города на Босфоре, города, долгое время являющегося «столицей мира», Нового Рима или Константинополя.

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