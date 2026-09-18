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Актёр Ийнемли из «Великолепного века» задержан в Турции по делу о наркотиках

Актёр Ийнемли из «Великолепного века» задержан в Турции по делу о наркотиках

Турецкий актёр Арас Булут Ийнемли задержан в Стамбуле по делу о наркотиках, сообщает Haberler. По данным портала, полиция провела в Стамбуле операцию и задержала 15 человек.

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