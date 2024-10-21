Маткапитал на первенца в этом году получили более 1,8 тысяч тамбовских семей

В этом году сертификаты на материнский капитал на первенца получили 1820 тамбовских семей. Документы были оформлены региональным ОСФР в беззаявительном порядке на основании сведений, поступивших из органов ЗАГС.
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