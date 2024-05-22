Илон Маск выразил готовность провести дебаты Трампа и Байдена

Илон Маск заявил о готовности провести дебаты между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним американским лидером Джо Байденом при участии в мероприятии независимого кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего.
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