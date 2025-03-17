Ямал передал Знамя Победы на Чукотку

Арктическая эстафета, посвященная 80-летию Победы, стартовала на Чукотке. Ее начали с церемонии передачи копии Знамени Победы представителям коренных малочисленных народов и ветеранам СВО, сообщает департамент КМНС ЯНАО.
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