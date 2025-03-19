В ДНР вернулись 90-е? Люди пишут: "Сын болеет, денег даже на еду нет"

Борис Леонтьев

К сожалению, чиновников на местах вмиг поменять не возможно, даже если их всех до одного расстрелять и назначить новых. Просто со стороны всех не завезёшь, а из местных к власти всегда будут рваться те кто привык жить при повальной коррупции и они потихоньку будут грести под себя и всё возвращается «на круги своя». Должна полностью смениться система и как минимум одно-два поколения граждан а это делается не за год и даже не за десятилетие. А чтобы сменилась вся система в государстве должна быть хоть какая-никакая идеология и мощная команда/партия(и) товарищей ну или господ, которые эту идеологию поддерживают и осуществляющих. В противном случае будет так же как и в России уже более трёх десятков лет — старых посадят, приходят новые и довольно быстро начинают воровать, продавать что могут и брать взятки и откаты. Убирают их — на их место приходят новейшие и всё опять повторяется и на местах и в государстве. А если учесть, что кое где до сей поры нами управляют коррупционеры ещё «ельцинского и даже горбачёвского призыва» то реальных перемен в жизни нам ждать ещё ох как долго.