Во Владивостоке полицейские разыскали водителя, причинившего телесные повреждения пешеходу

«В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Владивостока установили личность водителя, который нанес несколько ударов 65-летнему мужчине, переходившему проезжую часть по пешеходному переходу.
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