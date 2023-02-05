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Канцлер Германии Шольц: существует «консенсус» с Зеленским в вопросе отказа от ударов ВСУ по территории РФ

Канцлер Германии Шольц: существует «консенсус» с Зеленским в вопросе отказа от ударов ВСУ по территории РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил изданию Bild am Sonntag, что существует «консенсус» с Зеленским о неприменении западного оружия на территории России.

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