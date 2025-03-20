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Жительницу Крыма задержали за передачу Украине сведений о военных объектах РФ

Жительницу Крыма задержали за передачу Украине сведений о военных объектах РФ

Жительница Джанкойского района Республики Крым задержана по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, 28-летняя женщина собирала информацию о расположении военных объектов российской армии по заданию украинской разведки.

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