ДНР ждет шахтеров со всей России: что значит для республики свободная зона

В ДНР заработала Свободная экономическая зона. Напомним, СЭЗ на территории новых субъектов РФ была создана в конце июня этого года На сегодняшний день, по данным Фонда развития территорий, СЭЗ в ДНР насчитывает уже 49 участников, в реализации проектов планируется задействовать почти 38 тысяч работников, а объем заявленных инвестиций приближается к отметке в 32 миллиона рублей.