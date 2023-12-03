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ДНР ждет шахтеров со всей России: что значит для республики свободная зона

ДНР ждет шахтеров со всей России: что значит для республики свободная зона

В ДНР заработала Свободная экономическая зона. Напомним, СЭЗ на территории новых субъектов РФ была создана в конце июня этого года На сегодняшний день, по данным Фонда развития территорий, СЭЗ в ДНР насчитывает уже 49 участников, в реализации проектов планируется задействовать почти 38 тысяч работников, а объем заявленных инвестиций приближается к отметке в 32 миллиона рублей.

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