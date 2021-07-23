На авиасалоне МАКС пройдет презентация военной драмы Летчик Рената Давлетьярова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Презентацию драматического военного фильма "Летчик" Рената Давлетьярова с Петром Федоровым в главной роли проведут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в пятницу, проект выйдет в широкий прокат 4 ноября.