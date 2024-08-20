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Расчеты ТОС "Солнцепек" уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты ТОС "Солнцепек" уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Скриншот видео Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" подразделений РХБЗ группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на угледарском участке южнодонецкого направления в зоне проведения спецоперации РФ, обеспечив плацдарм для продвижения штурмовиков.

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